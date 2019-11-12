Başkan Erdoğan, ABD seyahati öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bu ziyareti Türk-ABD ilişkilerinin içinden geçtiği sancılı süreçte icra ediyoruz. Ziyarette terörle mücadele güvenlik konuları, askeri ve savunma sanayii işbirliğini ve ticari ilişkileri ele alacağız. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştuk. FETÖ konusu da ele alacağımız konularda üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının iadesi için birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerin bırakmamakta kararlıyız.

Ülkemizin DEAŞ ile mücadelede kararlılığını bir kez daha dile getireceğiz. DEAŞ'lıların iadesine başladık. Burada ciddi bir telaş ve tutuşma başladı. Şimdiye kadar biz düşündük, şimdi onlar düşünsün. Ferat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) nası bir katil olduğunu nasıl bir terörist olduğunu ve bunlarla görüşmelerinin nasıl yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz. Harekatla ilgili mutabakatta varılan hususun tam olarak yerine getirilmediğini ifade edeceğiz.

Başkan Trump ile ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Siyasi sabotaj girişimlerine rağmen pek çok konuda mesafe aldık. İki lider olarak önce dar kapsamlı görüşmemiz olacak. Ardından heyetlerarası görüşme yapacağız. Sonra birlikte basın toplantısı... Geniş kapsamlı basın toplantısı olacak. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.