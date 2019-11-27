Başkan Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 35’inci Bakanlar Oturumunu açarken, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. İSEDAK Başkanı sıfatıyla siz değerli misafirlerimize ülkemize hoş geldiniz diyorum.

Gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden siz kardeşlerimi bir kez daha medeniyetlerin, kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası İstanbul’umuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize, dostlarımıza, büyük bir heyecanla toplantımızı takip eden mazlum ve mağdurlara, en derin muhabbetlerimi gönderiyorum.

Tam 566 senedir semalarını “Allah-ü Ekber” nidalarının süslediği bu güzel beldeden, şehirlerin anası Mekke’yi, Peygamber Efendimizin gelişiyle nurlanan, aydınlanan şehir Medine’yi selamlıyorum. Aşkıyla şairlerin gönül odunu harlayan, bugün ise işgal ve zulüm altında inleyen güzel Kudüs’ü selamlıyorum. On yıllardır canları pahasına Kudüs’ün ve Haremi Şerif’in serdarlığını yapan Filistinli yiğitlere özellikle selamlarımı gönderiyorum.

“ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA’YA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİM”

Bu vesileyle dün Arnavutluk’ta yaşanan depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem haberini aldıktan sonra, dün gece Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerimizi ilettim.

Kendisine, bu sıkıntılı anlarında ülkemizin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade ettim. Sayın Rama, şu ana kadar 26 kişinin vefat ettiğini, bir kısmı ağır 600’ün üzerinde yaralılarının olduğunu, enkaz altındaki insanların kurtarılması için ise çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

“TÜM İSLAM DÜNYASINI ARNAVUTLUK’A DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUM”

AFAD ve Kızılay ekiplerimiz ile uçakla giden acil ihtiyaç malzemelerinin bir kısmı Arnavutluk’a ulaşmış bulunuyor. Yardım tırlarımızın da gün içerisinde Arnavutluk’a varacağına inanıyorum. Daha önce birçok kez büyük depremlere maruz kalmış bir ülke olarak, Arnavutluk’un çektiği acıyı çok iyi anlıyoruz. Gerek yaralıların tedavileri gerekse evleri yıkılan veya zarar gören kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hepimizin Arnavutluk’un yanında olması gerekiyor. Şu anda tabii kış mevsimine girmiş bulunmaktayız. Ben buradan sizlerin aracılığıyla tüm İslam dünyasını Arnavutluk’a destek olmaya çağırıyorum.

“ÜZERİMİZE SERİLEN ÖLÜ TOPRAĞINDAN HALA KURTULABİLMİŞ DEĞİLİZ”

İslam Âlemi olarak, terörden iç çatışmalara, mezhep taassubundan Peygamber Efendimizin “ayaklarımın altına aldım” buyurduğu asabiyete, cehalete kadar pek çok tehditle yüzleşiyoruz. Bunlara, Batıda yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi yenileri ekleniyor.

Özellikle azınlık olarak başka ülkelerde yaşayan kardeşlerimiz için inançlarına uygun bir hayat sürmek giderek zorlaşıyor. Neye ve kime hizmet ettiği aşikar olan terör örgütleri camilerimizi, okullarımızı, pazar yerlerimizi kan gölüne çeviriyor.

Açlık, fakirlik, kuraklık ve gelir adaletsizliğinin en yoğun hissedildiği ülkeler, ne yazık ki yine İslam ülkeleridir. Gıda açığı bulunan dünyanın düşük gelirli 54 ülkesinden 28 tanesi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesidir. İslam ülkeleri olarak dünya nüfusunun yüzde 24’üne sahipken, küresel ticaretin sadece yüzde 9,7‘lik kısmını temsil ediyoruz.

Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatımızdaki payı yüzde 4’ü bile bulmuyor. Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz.

“COĞRAFYAMIZA BAKTIĞINIZDA GÖRECEĞİNİZ ÇOĞUNLUKLA DRAMDIR, ACIDIR, KAVGADIR”

Rabbimizin bizlere bir lütfu olan doğal kaynaklarımız, halklarımızı değil Batı ülkelerini zenginleştiriyor. İslam Âlemi vahdet olamadığı, bir duvarın tuğlaları gibi yekdiğerine kenetlenemediği için kolayca manipüle ediliyor.

Sahip olduğumuz ekonomik güce, nüfusa, imkânlara rağmen, aynı ortak paydada buluşamadığımız için, uluslararası arenada sözümüz yeterince dinlenmiyor. Coğrafyamıza baktığınızda göreceğiniz çoğunlukla dramdır, acıdır, kavgadır; suni gündemlerle enerjisini heba eden 1,7 milyarlık muazzam bir kitledir.

“GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA MAALESEF MÜSLÜMAN HAYATI KADAR UCUZ BİR META YOKTUR”

Batılı silah tüccarlarının sattığı silahların akıttığı kanların çoğu Müslüman kanıdır. Adında “İslam” olan taşeron terör örgütlerinin katlettiği insanlar yine ekseriyetle Müslümanlardır.

Günümüz dünyasında maalesef Müslüman kanı, Müslümanların canı, hayatı kadar ucuz bir meta yoktur. Varil bombaları altında can veren 1 milyon Suriyeli kardeşimiz, birilerinin gözünde sadece istatistikten ibarettir. Yemen’de açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların dramları, birkaç ülke ve kuruluş dışında hiç kimsenin umurunda değildir.

Gazze sahilinde top oynarken pervasızca öldürülen o sabi yavruların feryatları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil hiçbir örgüt tarafından duyulmuyor. Somali’den Afganistan’a, Arakan’dan Türkistan’a, Libya’ya kadar nereye baksak, benzer acılarla, benzer dramlarla karşılaşıyoruz.

Söz konusu Müslümanlar olunca ölenler, zulüm ve acı çekenler birer can olarak değil, maalesef sadece birer fotoğraf karesi olarak görülüyor.