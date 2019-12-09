Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

📌 Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor.

📌 Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır.