Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
📌 Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor.
📌 Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır.
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