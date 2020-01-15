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Politika

Başkan Erdoğan: Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı

'Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Son yerel seçimlerin üzerinden daha 1 yıl bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye başladı.' dedi.

15.01.2020  14:41 - Güncelleme: 15.01.2020  14:59

Başkan Erdoğan "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açık.

Halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. İnsanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz.

Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara talip olduğunu bilmelidir.

Biz verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri bir partiyiz.

AK Partili belediyeler dayanışma ve kaynaşmanın öncüsü olacaktır 

Son yerel seçimlerin üzerinden daha 1 yıl bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye başladı.

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