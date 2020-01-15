Başkan Erdoğan: Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı

15.01.2020 14:41 - Güncelleme: 15.01.2020 14:59

Başkan Erdoğan "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açık.

Halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. İnsanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz.

Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara talip olduğunu bilmelidir.

Biz verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri bir partiyiz.

AK Partili belediyeler dayanışma ve kaynaşmanın öncüsü olacaktır

Son yerel seçimlerin üzerinden daha 1 yıl bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye başladı.