İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika!... Başkan Erdoğan'dan 'deprem' açıklaması: Hasar tespitleri sürüyor, süratle yeniden inşa çalışmaları başlayacak.
Güncel

Son dakika!... Başkan Erdoğan'dan 'deprem' açıklaması: Hasar tespitleri sürüyor, süratle yeniden inşa çalışmaları başlayacak.

Başkan Erdoğan, Cezayir’e hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor. Başkan Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Erdoğan, 'Hasar tespitleri sürüyor, süratle yeniden inşa çalışmaları başlayacak' ifadelerini kullandı.

26.01.2020  09:25 - Güncelleme: 26.01.2020  09:45

Başkan Erdoğan, Cezayir’e hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz

Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

İhtiyaç duyulan her türlü personel araç-gereç en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır.

Elazığ depreminde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti 1607 vatandaşımız yaralandı 45 vatandaşımız kurtarıldı. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. 

Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum.

Hasar tespitleri sürüyor, süratle yeniden inşa çalışmaları başlayacak.

Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar.

Fırsatçılar karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Bu durumu siyasi istismar meselesi yapanlar var. 

Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu.

Sizin de başınıza gelebilir! Merdiven altı temizlik malzemesi öldürüyordu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam
Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam

Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam

Sadece devrimi değil Mısır'ın geleceğini de çaldı
Sadece devrimi değil Mısır'ın geleceğini de çaldı

Sadece devrimi değil Mısır'ın geleceğini de çaldı

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı
AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

Helal olsun Cedi Osman
Helal olsun Cedi Osman

Helal olsun Cedi Osman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.