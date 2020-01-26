26.01.2020 09:25 - Güncelleme: 26.01.2020 09:45

Başkan Erdoğan, Cezayir’e hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz

Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

İhtiyaç duyulan her türlü personel araç-gereç en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır.

Elazığ depreminde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti 1607 vatandaşımız yaralandı 45 vatandaşımız kurtarıldı. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.

Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum.

Hasar tespitleri sürüyor, süratle yeniden inşa çalışmaları başlayacak.

Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar.

Fırsatçılar karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Bu durumu siyasi istismar meselesi yapanlar var.

Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu.