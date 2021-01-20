20 Ocak 2021 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu uzun hizmet ve mücadele döneminde AK Parti'nin her kademesinde yer alan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'de hizmet bayrak yarışı gibidir.

Davası Hakk olanın yardımcısı Hakk'tır. Hakk olan davada zafer de muhakkaktır.

Kuruluşundan bu yana teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kendini, AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de, kapımız da, partimizin her kademesi de açıktır, açık olacaktır.

Teşkilatlarda görev alacak arkadaşlardan büyük potansiyeli harekete geçirmesini istiyorum. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışacağız.

Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği, azmi ve kanı vardır. Malazgirt'ten bu yana mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Aradan bin yıl geçse de bize bu vatanı çok gören, yakıştıramayanlar olduğunu biliyoruz.