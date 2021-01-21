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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 12:59 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. 

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Salgının seyrini aşağı yönlü sürdürmesi bize önemli imkanlar verecek gibi görünüyor. Teşkilatlarımızda görev almış ve istikametini unutmamış istisnasız herkesin yeniden partimiz çatısı altında bir araya gelmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Toparlayarak, birleştirerek ve bütünleştirerek işe başlamalıyız.

Önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönlünü kazanmazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz.

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