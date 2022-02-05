Başkan Erdoğan koronavirüse yakalandığını duyurunca nefret ve öfke kustular

5 Şubat 2022 Cumartesi 23:38 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 23:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Emine Erdoğan ve kendisini koronavirüs testinin pozitif çıktığını, durumlarını iyi olduğunu ve dua beklediklerini belirtmişti.

Başkan Erdoğan paylaşımında, 'Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından bazı sosyal medya hesapları kin ve nefret kustu.



BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Eski yüzücülerden Derya Büyükuncu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasına ilişkin pes dedirten bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın "dua bekliyoruz" sözlerine atıf yapan Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtıcam!!" ifadelerini kullandı.

ZEHİR KUSMAYA DEVAM ETTİ

Sözleri ile tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! İçin üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" dedi.

KARAR GAZETESİ EDİTÖRÜNDEN ÇİRKİN SÖZLER

Karar Gazetesi İnternet sitesinde çalışan Özge Kar isimli şahıs ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak çirkin söylemlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda Kar, "Hadi inşallah..." şeklinde çirkin ve ağza alınmayacak sözü paylaştı.

"KAÇ SAAT OLDU?" HESABINDAN ALÇAK PAYLAŞIM



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yanlısı paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesabı 'Kaç Saat Oldu' ise yaptığı alçak paylaşımda, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan ve eşinin testlerinin pozitif çıktığı anlaşılalı birkaç dakika oldu. Allahım..." ifadelerini kullandı.

İşte o aşağılık paylaşımlardan bazıları: