Başkan Erdoğan: Kudüs'ten İslam mirasının izlerini silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz
Başkan Erdoğan Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda yaptığı konuşmada 'İsrail son 50 yıldır kasıtlı bir şekilde Kudüs'teki İslam mirasının izlerini silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz.' dedi.
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