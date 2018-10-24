Başkan Erdoğan: 2013'ten 2018'e kadar neredeydiniz? Millete hesabı biz veriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen"Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değerlendiren Erdoğan, "Yeni sistemin en önemli özelliği, yürütmede çift başlılığı sona erdirerek sandıkta tecelli eden iradenin devlet yönetimine tam anlamıyla yansıtılabilmesini garanti etmesidir." dedi.

Erdoğan, "Milletimizin özgür iradesiyle mührünü vurduğu bu değişim, ülkemizin demokrasi yolculuğunda yeni bir aşamanın da ifadesidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"İzmir limanının ihalesini yapıyoruz, İzmir limanının ihalesi Danıştay'da 2 yıl bekliyor, 2 yılın sonunda burayı alacak olan kişi vazgeçiyor ve biz 1 milyar dolar kaybediyoruz. Şimdi bunu bana, Allah aşkına, Danıştay ne ile izah edecek? 1 milyar doların hesabını kim verecek?"

"Jüristokrasi de büyük bir tehdit"

"16 Nisan halk oylamasıyla, yargının bağımsızlığı yanında tarafsızlığının da anayasal çerçeveye alınması tarihi öneme sahiptir." diyen Erdoğan, "Siyasi istikrarı garanti altına alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ülke tarihimizde ilk defa güçler ayrılığı da tam anlamıyla tesis edilmiştir, uyulursa. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı nasıl demokrasinin olmazsa olmaz şartı ise jüristokrasi de aynı derecede büyük bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

"Şimdi mi aklınıza geldi?"

Danıştayın 'öğrenci andı' kararını da değerlendiren Erdoğan, "2018'e kadar niçin acaba bu konuda bir karar verilmedi de şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi?" dedi.

"Merak ediyorum, yerindelik görevi veya hakkı idareye mi ait yoksa yargıya mı ait? Bunun kavgasını 16 yıldır hep verdik, hala veriyoruz." diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ayağına pranga vuran ne kadar köhne alışkanlık varsa bunları ortadan kaldırmakta kararlıyız. Bunu da yıkan, yok eden, reddimiras yapan bir anlayışla değil gelenekten beslenen bakış açısıyla gerçekleştireceğiz."