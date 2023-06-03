İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan, LGS'ye girecek adaylara başarı diledi
Güncel

Başkan Erdoğan, LGS'ye girecek adaylara başarı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, LGS'ye girecek adaylara başarı diledi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.