Başkan Erdoğan, LGS'ye girecek adaylara başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum.



Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 3, 2023