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Tarihi zirve öncesi Başkan Erdoğan'dan Londra'da ilk açıklama: Barış Pınarı Harekatı'nın son durumunun değerlendireceğiz

Başkan Erdoğan Londra'da açıklamalarda bulundu. İngiltere, Almanya, Fransa ile düzenlenecek 4'lü zirveyle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, 'Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Onların bizden taleplerini de dinlemiş olacağız, temenni ederim ki iyi bir niyetle bunları toparlamış oluruz.' dedi.

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Başkan Erdoğan Londra'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu akşamki görüşmemiz Fransa, Almanya ve İngiltere ile dörtlü görüşme yapacağız. Barış Pınarı Harekatı'nın son durumunun değerlendireceğiz. Bu ülkeler koalisyon güçleri içerisinde yer aldığı için üzerlerine düşenleri ne kadar yaptılar? Bizim plan projelerimiz için destekleri ne olabilir? Onları görüşme fırsatımız olacak. Bizden taleplerini dinleyeceğiz"

İngiltere'de yaşayan Türkler Başkan Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu. 
 

BAŞKAN ERDOĞAN LONDRA'DA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Stansted Havalimanı'nda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Bölge Temsilcisinin Yardımcısı Lord Vincent Thompson, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Büyükelçilik personeli karşıladı.
 
 
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'ya ulaştı. 

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