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Başkan Erdoğan Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 11.00'de Macaristan'a hareket etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 11.00'de Macaristan'a hareket etti
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve öteki ilgililer uğurladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Macaristan'a gitti.

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