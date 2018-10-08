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Başkan Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gitti

Başkan Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlenmesinin ardından konuta geçti.

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Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Macaristan'a gitti.

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