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Başkan Erdoğan Macaristan'tan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak 'TUR' ile TSİ 16.10'da başkent Budapeşte'den ayrıldı.

  • AA
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Başkan Erdoğan, Liszt Ferenc Havalimanı'ndan, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Başka Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'dan ayrıldı.

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