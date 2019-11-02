Başkan Erdoğan makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.
- DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu.
Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.
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