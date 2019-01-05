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Başkan Erdoğan: Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor

Başkan Erdoğan, 'Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.' dedi. Manisa'daki fabrika açılışında konuşan Başkan Erdoğan cumhuriyet tarihi rekoru olan 168,1 milyar dolarlık ihracat için ise şunları kaydetti: '168,1 milyar dolara ulaştık. Biz hedefi 170 olarak koymuştuk. Önümüzdeki yıl 200’ü geçeriz'

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pepsico fabrikasının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır. Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor." dedi.

"Kendi şirketlerimize nasıl muamele ediyorsak, ülkemizin potansiyeline inanan uluslararası şirketlere de aynı şekilde muamele ediyoruz, edeceğiz." diyen Erdoğan, "Ülkemiz, yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en liberal, en güvenli ülkelerden biridir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 122 ülkede 372 milyar dolara ulaştı." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Güneydoğu terörden arındığında küresel, ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Göreceğiz bugünleri. O zaman terörün esamesi okunmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta geçen yıl 168,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız" diye konuştu.

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