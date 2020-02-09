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Başkan Erdoğan Markar Esayan'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

09.02.2020  19:50 - Güncelleme: 09.02.2020  20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ziyaretin görselleri yer alan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan , geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ı evinde ziyaret etti."

Ziyaret, AK Parti'nin resmi twitter adresinden duyurularak ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Bir süredir tedavi gören Esayan'ın midesi alınmış ve tedavisine evinde devam ediliyordu.

Ayrıca Esayan’ın ameliyatı ve öncesindeki kür tedavisinin başarılı olduğu da aktarılırken hastalığın temizlendiği de iddia edildi.

Esayan'ın rahatsızlığıyla ilgili bir çok kullanıcı sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştı...

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