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Başkan Erdoğan: Mazlum denilen teröristi ABD bize teslim etmesi lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT özel yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, harekatın nasıl başladığını, dünya kamuoyunun baskılarına verdikleri tepkiyi, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakata dair merak edilenleri anlatıyor. Başkan Erdoğan, 'Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim, onlar da bu adamı isteyecekler. Böyle bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Baktık ki eş dost ahbaptan bir şey olmayacak, adımı attık, hazırlıklarımız tamamdı.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası, merak edilenleri ilk kez TRT ekranlarından yanıtladı. Başkan Erdoğan: Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim, onlar da bu adamı isteyecekler. Böyle bir çarlışmanın gayreti içerisindeyiz. Baktık ki eş dost ahbaptan bir şey olmayacak, adımı attık, hazırlıklarımız tamamdı." ifadelerini kullandı.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar...
 
"MAZLUM DENİLEN TERÖRİST KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR, ABD BİZE TESLİM ETMELİ"
 
Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim, onlar da bu adamı isteyecekler. Böyle bir çarlışmanın gayreti içerisindeyiz.

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

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