Başkan Erdoğan: Meclis Başkanımızın istifa etmesine gerek yok
Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca İstanbul adayının 29 Aralık'ta açıklanacağını söyledi.
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