Başkan Erdoğan memleketinde

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Başkan Erdoğan memleketi Güneysu'da sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'daki Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'daki Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti

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