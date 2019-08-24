Başkan Erdoğan memleketinde

Başkan Erdoğan memleketi Güneysu'da sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'daki Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'daki Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.