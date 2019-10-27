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Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider telefonda Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmeler ele alındı

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