Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider telefonda Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmeler ele alındı
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