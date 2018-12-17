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Başkan Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ne ziyarette bulunarak yapılan tadilatları inceledi, Hz. Mevlana'nın kabri başında dua etti.

  • AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek yapılan tadilatları inceledi.
 
Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitap etti.
 
Konuşması sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyarette bulunarak yapılan tadilatları inceleyen Erdoğan, burada Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.
 
Ardından Konya Valiliğine geçen Erdoğan, burada Vali Cüneyit Orhan Toprak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 
Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selam Vakti Buluşmaları Akşam Yemeği'ne katılacak, ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na iştirak edecek.

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