Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye bursları vasıtasıyla ülkemizde eğitim öğretim gören mezunların sayısı yaklaşık 150 bin civarındadır. Uluslararası öğrenci projesinin çeyrek asır önce temellerini atan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yadediyorum. Son 7 yıldır Türkiye Bursları adı altında yürütülen bu hayırlı işte adı geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 147 bin başvurunun olması, atılan hayırlı adımın dalga dalga büyüyerek amacına ulaştığını gösteriyor. Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Irak, Somali, Myammar gibi yerlerden gelmesi programının asli gayesine ulaşmasının işareti olarak görüyorum.

"YÖK BAŞKANI'NA HATIRLATIYORUM: ÇALIŞMANI BU ŞEKİLDE YAP"

Ülkemizde 182 ülkeden 150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacak şekilde kapasitelerini geliştirmeleri için gayret göstermelerini bekliyorum. Hedefimiz 2023 yılında bu sayıyı 200 bine çıkarmaktır. Bu toprakları inşallah yeniden en ön sıralara çıkaracağız. G-20 zirvesinde Japonya'daydık. Japonya'da 800 üniversite var. 80 tanesi kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Ta kreşten alıp, ilk, orta, lise ve ardından da üniversite olmak suretiyle çok farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bu yapının bizim önem arzettiğini şu anda YÖK Başkanı'na hatırlatıyorum, çalışmanı bu şekilde yap. Lise yıllarımızda ülkemizde de kız liselerinden tutun erkek liselerine varıncaya kadar bunların hepsi yok muydu? Vardı. Sonra bunları karıştırdılar.

"KARDEŞLİK SON NEFESE KADAR DEVAM EDECEK BİR MUHABBETTİR"

Burada mezun olan öğrencileri takip etmek lazım. Burayla ilişkilerinin devamını sağlamak. Yoksa bunun hiçbir hayırı olmaz. Çünkü biz sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz. Böyle görmek istiyoruz. Halen 22 ayrı ülkede 23 mezunlar derneğimiz bulunuyor. Mezunlarımızın bulunduğu her ülkede böyle bir kontak noktasının olması şarttır. Mezunlarımız kendi ülkelerinde veya hayatlarını devam ettirdikleri her yerde Türkiye'nin daima yanlarında olacağından şüphe duymasınlar. Sizler artık bizim evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kardeşin kardteş üzerindeki hakkı bunu gerektirir. Bizim kültürümüzde kardeşlik mekânla ve zamanla sınırlı değildir. Kardeşilk son nefese kadar devam edecek bir muhabbettir, bağdır, hukuktur.

"ADALETİN HAKİM OLDUĞU KÜRESEL BİR DÜNYA İNŞA ETMELİYİZ"

Nerede yaşarsanız yaşayın, ne iş yaparsanız yapın, bu ülke ile ve birbirinizle olan temasınızı asla koparmayın. En önemlisi sizlerin ortak dilidir. Adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte çalışmalıyız. Avrupa'da 6 milyonun üzerinde Türkiye kökenli insanımız yaşıyor. Hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. İletişim teknolojisinin baş döndürücü hızla ilerlediği, dünyanın devasa bir köye dönüştüğü enformasyonun tam ortasındayız. Algıların olguların yerine geçtiği, dijital savaşların cephe savaşlarından çok daha yıkımı getirdiği bir dönemdeyiz. Elbette tarihi geriye saramaz, olana olmamış gibi davranamayız. Bize düşen bu gelişmeleri kendi değerlerimiz ve ilkemiz çerçevesinde yönlendirmeye çalışmaktır.