Başkan Erdoğan: Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.' ifadesini kullandı.
- AA
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:
"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yad ediyorum."
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