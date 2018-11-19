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Başkan Erdoğan: Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.' ifadesini kullandı.

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Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yad ediyorum."

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