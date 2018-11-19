Başkan Erdoğan: Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.' ifadesini kullandı.