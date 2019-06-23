Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz Başkan Erdoğan: İBB Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum