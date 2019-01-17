Başkan Erdoğan MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat 10 dakika sürdü.
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