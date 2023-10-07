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  • Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emeklilerle ilgili müjdeyi vermişti. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama geldi. Bakan Işıkhan, 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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