Başkan Erdoğan: Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız

Başkan Erdoğan MÜSİAD Expo kapanış toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan; "Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın inşallah 2023'te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak, gerekirse bunu 200 milyona çıkarmamız mümkün. Dünyanın 10 dev eserinden 6'sını ülkemizde inşa ettik" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM

"Faizsiz konut finansman sistemi projesini kendi alanında yeni bir alternatif olarak değerlendiriyorum. MÜSİAD attığı her adımda hem kendisi hem ülkemiz, işbirliği halinde olduğu şirketleri destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyor.

MÜSİAD işte bu farkı projeleriyle dünyanın 85 ülkesine yayılan ofisleriyle, komisyonları ve kurullarıyla gençlere ve kadınlara yönelik özel çalışmalarıyla en özel şekilde yansıtan kurumlarımızdan biridir.

236 MİLYAR DOLARDAN 851 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK

Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Ülkemize 201 milyar dolar tutarında uluslararası yatırım çektik. Milli geliri 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Bugün satın alma paritesi itibariyle milli gelirde dünyada 13'üncü sırada yer alıyoruz.

2013 YILINDA BU DEFTERİ KAPATTIK

Turizmde tarihi rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir ara 130 milyar dolara çıkmıştı. Son dönemde dalgalanma sebebiyle gerileme olsa da tekrar 90 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyoruz. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bu borcu ödedik, ödedik 2013 yılında Mayıs sıfırlamak itibariyle defteri kapattık.

İLK SIRAYA YÜKSELTTİK

Ekonomide gelen bu genel ilerleme yanında temel hizmet alanında tarihi yatırımlara imza attık. Eğitim altyapısındaki eksiklikleri kaldırmakla işe başladık. Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan, 120 milyarın üzerine çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik.

Her doğan genel sağlık sigortasıyla doğuyor. Bugün Amerika sağlık sigortasını halledememiştir. Almanya aynı durumdadır. Ama biz bunların hepsinin önündeyiz. Biz geldiğimizde bu Bay Kemal'in SGK'nın başında olduğu dönemde bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapılarında biz de yaşadık. Bu zat çıkmış utanmadan sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftira ise bunda. Gece başka yatıyor, gündüz başka kalkıyor. Böyle bir adam.

BAY KEMAL BUNLARDAN HABERİN VAR MI?

Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe adil yönetme sanatıdır. Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilave ile 240 bine, doktor sayımızı 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur. Hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastanelerimizde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz.

VATANDAŞLARIMIZA İLAVE HAK ARAMA YOLLARI AÇTIK

Adalet teşkilatımızı en iyi hizmeti temin etmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Temel kanunlarımızı baştan sona yeniledik. Adalet teşkilatımızın toplam personel sayısını 61 binden 143 bine çıkartarak sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. AYM'ye bireysel başvuru hakkıyla, arabuluculuk sistemiyle, kişisel verilerin korunması yollarıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.

TÜM İMKANLARIMIZLA YANINDAYIZ

Dünyanın 10 dev eserinden 6'sını ülkemizde inşa ettik. AK Parti iktidarı bu ama gören gözler maalesef görmüyor, kulaklar duymuyor, dil hakikati söylemiyor. İstanbul Havalimanı'nın inşallah 2023'te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak, gerekirse bunu 200 milyona çıkarmamız mümkün.

Türkiye'nin katettiği mesafe önemli ama hedefleri daha önemli. Ülkemizi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz. Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar sebebiyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız.