Başkan Erdoğan Mutafyan için Ermenice taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Türkçe ve Ermenice bir mesaj yayımladı.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıylaTürkçe ve Ermenice bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan'ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.
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