Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile birlikte açıklama yapıyor

AA 09 Mart 2020 Pazartesi 19:48 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 20:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NATO'nun Türkiye ile ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içinde olduğunu belirtti.

"DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz"

Türkiye'nin 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir."