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Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Görüşmede Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge ve S-400 konuları ele alındı. 

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