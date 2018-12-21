Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üstad Necip Fazıl statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Necip Fazıl Ödülleri" ödül töreninde konuştu.

Erdoğan, "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bu akşam beni tarihe götürüyor. Üniversite yıllarıma götürüyor. Burası spor sergi sarayıydı. Tabi burada üstadı dinliyorduk. O gece üstadı takdim etme fırsatı bana nail olmuştu.

- Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşörlerinin hedefi olmuştur. Tam 8 kez hapse girmiştir.

- Üstad sırf milletin değerleriyle barışık kimliğinden dolayı belirli çevrelerin karakter suikastine maruz kaldı.

- Saldırılar ve hoyratlar karşısında dinleyenlerin yüreğinde abideleşen bir Necip Fazıl vardır.

- Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum.

- Milletin yürek teline ancak kendi insanına tepeden bakmayan karakterler dokunabilir.

- Bize düşen üstat Necip Fazıl'ın hayatını adadığı davaya sahip çıkarak, ona yoldaş olmaktır.

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