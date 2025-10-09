Başkan Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini, Irak'ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğunu, IKBY'nin de bu yönde attığı adımları takip ettiğimizi ifade etti.

Erdoğan, Irak'ta yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin tüm Irak halkına hayırlı olmasını dilediğini ve Irak'ın huzur ve güvenliğini ülkemizden ayrı görmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını, IKBY'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik desteğinin devamını önemli gördüğümüzü belirtti.

Kabulde Erdoğan'a, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.