Başkan Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında 'Büyük dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum' dedi.