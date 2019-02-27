Başkan Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında 'Büyük dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." dedi.
Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/ckOZOlYoXz— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) February 27, 2019
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