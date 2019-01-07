Başkan Erdoğan New York Times'a makale yazdı: Suriye'de teröristler için zafer olmayacak
Başkan Erdoğan New York Times'a makale yazdı: Türkiye DAEŞ'i bitirip Suriye'nin kuzeyini kontrol edebilecek tek ülke. Bölgeyi karışık etnisiteden oluşan konseyler yönetecek. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı doğru. Suriye'de teröristler için zafer olmayacak. Güvenliğimiz için gereken adımları atacağız.
Ayrıntılşar geliyor...
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