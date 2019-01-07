Başkan Erdoğan New York Times'a makale yazdı: Suriye'de teröristler için zafer olmayacak Başkan Erdoğan New York Times'a makale yazdı: Türkiye DAEŞ'i bitirip Suriye'nin kuzeyini kontrol edebilecek tek ülke. Bölgeyi karışık etnisiteden oluşan konseyler yönetecek. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı doğru. Suriye'de teröristler için zafer olmayacak. Güvenliğimiz için gereken adımları atacağız.