Başkan Erdoğan, New York'ta bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dört gün sürecek ABD ziyaretinin ilk gününü Türk ve Amerikalı Müslüman toplumu temsilcileriyle geçiren Başkan Erdoğan, ikinci gününde ise ülke liderleriyle ve diplomatlarla baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le gerçekleştirirken, BM'den görüşmenin içeriğine yönelik yapılan açıklamada, Guterres'in Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ile Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulunduğu belirtildi.

Yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler, ajanslarda yer alan bilgilere göre şu şekilde:

BM Genel Sekteri Antonio Guterres

Japonya Başbakanı Şinzo Abe

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

Belçika Başbakanı Charles Michel

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab

ABD ziyareti dört gün sürecek

Başkan Erdoğan'a New York ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti, 23-26 Eylül tarihlerini kapsayacak.

Genel Kurul'a salı günü hitap edecek

Başkan Erdoğan, Genel Kurul’un ilk günü olan 25 Eylül Salı günü Genel Kurul’a hitap edecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki ilk devlet ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, New York'taki temaslarını tamamladıktan sonra 27 Eylül'de Almanya'ya gitmek üzere New York'tan ayrılacak.