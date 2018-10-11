Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Bir otelde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı.

Çiftin nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyıldı.