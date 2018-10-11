Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

<p> Bir otelde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı.</p> <p> Çiftin nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyıldı.</p> <p> <img src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/10/11/111020182206030806906_3.jpg' style='height: 430px; width: 630px; margin: 10px;' /></p>
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