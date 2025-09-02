Türkiye'de bu ay ilk kez yayımlanan NSosyal Performans Raporu, kabine üyelerinin sosyal medya etki gücünü detaylı şekilde ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyon 33 bin 736 etkileşim ile açık ara zirvede. Gönderi başına ortalama 40 bin 674 etkileşim aldı. Ali Yerlikaya 389 bin 956 etkileşim ile ikinci sırada, Abdulkadir Uraloğlu 367 bin 47 etkileşim ile üçüncü sırada yer aldı.

Toplamda kabine üyelerinin sosyal medya hesapları milyonlarca kişiye erişim sağladı ve dijital etki gücü artık stratejik bir iletişim alanı haline geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 159 BİN TAKİPÇİ İLE LİDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan 159 bin takipçi ile kabinede lider. Bakan Yerlikaya 56 bin 139 takipçi ile ikinci sırada. Bakan Murat Kurum ve Bakan Yusuf Tekin 50 binin altında ancak güçlü etkileşim oranlarıyla öne çıkıyor.

Bakan Hakan Fidan paylaşımlarıyla dikkat çekti; gönderi başına 7 bin 393 ortalama etkileşim elde etti. Bakan Murat Kurum 6 bin 62 ortalama etkileşimle üst sıralarda yer aldı. Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Bakan Mehmet Şimşek de güçlü dijital görünürlüğüyle öne çıktı

HAFTANIN EN ÇOK KONUŞULAN İÇERİKLERİ BELLİ OLDU

18-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan gönderilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum, Bakan Yerlikaya ve Bakan Fidan'ın içerikleri öne çıktı. Özellikle Bakan Kurum'un 19 Ağustos'taki paylaşımı ve Bakan Yerlikaya'nın 19 Ağustos gönderisi, haftanın en çok konuşulan içerikleri oldu.