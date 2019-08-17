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Başkan Erdoğan Olçok ve oğlu için taziye dileklerini yineledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok'a taziye dileklerini yineledi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit okutuldu.
 
Darbe girişimine direnmek amacıyla gittikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip ile 13 yıl önce vefat eden kardeşi Erdoğan Olçok için merkeze bağlı Mecidiyekavak köyünde mevlit programı düzenlendi.
 
Olçok'un yaptırdığı köy camisindeki programa şehidin kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalın'ı cep telefonuyla arayarak Cevat Olçok'a taziye dileklerini yineledi. 
 
Kur'an-ı Kerim, mevlid-i şerif ve ilahilerin okunmasının ardından Erol, kardeşi Erdoğan ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile şehitler için dua edildi.

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