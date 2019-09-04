Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze varken, benim elimde olmasın
Başkan Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze varken, benim elimde olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum' dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Esasen Türkiye'nin Osmanlı Dönemi'nde temeli atılmış milli iktisat politikası vardır.
- İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına, gelişmesine engel oluyorlar.
- Türkiye 3'üncü büyük atılım dönemini 2003'te AK Parti ile birlikte yaşamaya başlamıştır.
- Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik.
- Alt yapıda atılan adımlar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş adımlardır, 17 senede 20 bin kilometrenin üzerinde yol ilave edildi.
- Sivas'a yüksek hızlı tren geliyor işte muasıt medeniyetler seviyesine çıkmak icraatla oluyor, lafla olmuyor.
- Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum.
- Trump'a "Rusya ile hangi şartlarda olduysa senden de aynı şartlarda Patriot allaım" dedim.
- Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı, biz şu anda İHA üretiyor muyuz, silahlısını da üretiyor muyuz, üretiyoruz.
- Obama'dan akıllı bomba istedik, ihtiyaç var vermediler. Sayın Trump'a sorduk ondan da bir şey çıkmadı, şu an biz üretiyoruz.
- Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.
- İnsan yönetimi, bilgi ve finans yönetimi önemlidir, bunlar başarıldığında başarı gelir.
- Şehir hastanelerimiz bir devrimdir, dünyada bizim şehir hastanelerimiz limitinde hastane yok.
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