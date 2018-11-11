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Başkan Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile saat 18.55'te Ankara'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile saat 18.55'te Ankara'ya geldi.

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Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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