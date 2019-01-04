İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4097
  • 6,1756
  • 224.504
  • 87.974
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ı kabul etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Khan ile başbaşa görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da dev gemi alev alev yandı

İstanbul'da dev gemi alev alev yandı

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

Ekonomiden tarihi rekor

Ekonomiden tarihi rekor

Meteorolojiden çok önemli uyarı: 5 gün yağacak

Meteorolojiden çok önemli uyarı: 5 gün yağacak

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

İran, ABD'nin uçak gemisine karşılık verdi

İran, ABD'nin uçak gemisine karşılık verdi

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için klip
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı´ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Milli Savunma Bakanlığı´ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA