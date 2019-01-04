Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Khan ile başbaşa görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.