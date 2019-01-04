Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ı kabul etti.
- İHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Khan ile başbaşa görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
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