Başkan Erdoğan paylaştı... #DahaGüzelOlacak

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla bir süre seyahat eden Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan biri "Başkanım her şey çok güzel olacak" diye seslendi. Başkan Erdoğan kendisine seslenen vatandaşa "Daha güzel olacak diye" karşılık verdi. Başkan Erdoğan o anların görüntülerini Twitter hesabından "İnşallah 23 Haziran'da İstanbul daha güzel olacak." "#DahaGüzelOlacak" mesajlarıyla paylaştı.

#DahaGüzelOlacak TT oldu

Başkan Erdoğan'ın mesajının ardından bir çok kullanıcı Twitter'dan Başkan Erdoğan'a destek vereren #DahaGüzelOlacak mesajını paylaştı.