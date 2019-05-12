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Başkan Erdoğan paylaştı... #DahaGüzelOlacak

Başkan Erdoğan, Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi. İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla bir süre seyahat ederken halkı selamlayan Başkan Erdoğan o sırada bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabında paylaştı.

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İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla bir süre seyahat eden Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan biri "Başkanım her şey çok güzel olacak" diye seslendi. Başkan Erdoğan kendisine seslenen vatandaşa "Daha güzel olacak diye" karşılık verdi. Başkan Erdoğan o anların görüntülerini Twitter hesabından "İnşallah 23 Haziran'da İstanbul daha güzel olacak." "#DahaGüzelOlacak" mesajlarıyla paylaştı.
 
#DahaGüzelOlacak TT oldu
 
Başkan Erdoğan'ın mesajının ardından bir çok kullanıcı Twitter'dan Başkan Erdoğan'a destek vereren #DahaGüzelOlacak mesajını paylaştı.

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