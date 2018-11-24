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Başkan Erdoğan, Pazartesi günü Katar Emiri ile görüşecek

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirilecek.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin başkanlıklarında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca toplantı vesilesiyle iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülmektedir” denildi. 

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