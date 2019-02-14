Başkan Erdoğan: Terör örgütü YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz
Başkan Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmesinde, 'Terör örgütü YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz' dedi.
Başkan Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmesinde, 'Terör örgütü YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz' dedi.
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