Başkan Erdoğan: Terör örgütü YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz Başkan Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmesinde, 'Terör örgütü YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz' dedi.