Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, "Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

#CANLI Başkan @RT_Erdogan: Ticari ilişkilerimizde gelişmeler sürekli artış gösteriyor. Sizinle aramıza 100 milyar dolarlık ticaret hacmi gibi bir hedef koyduk https://t.co/MXY7HDRR8s pic.twitter.com/hth77t8gad — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) January 23, 2019

Rusya Devlet Başkanı Putin ise görüşmede "(Erdoğan ile) sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.