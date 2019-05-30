Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlara yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini belirtti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Vladimir Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade ettiği bildirildi.
İki lider Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, "İkili ilişkiler olumlu gündemde ilerliyor" açıklaması yapıldı.
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