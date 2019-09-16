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Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani üçlü zirve sonrası açıklama yapıyor

Üçlü zirve sonrası Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani ortak basın toplantısı düzenliyor

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Başkan Erdoğan, Üçlü Zirve toplantısında Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdıklarını bildirdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Görüşmelerimiz her açıdan verimli geçti, önemli kararlar aldık. İhtilafa siyasi çözüm için çalışmalarımızı gözden geçirdik. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözümde mutabık kaldık. Bölgede hayırlı gelişmelerin yaşanacağını ümit ediyoruz. 
 
- Anayasa komitesinin çalışmalarına başlamasını sağlamayı kararlaştırdık. DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık.
 
- Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız. Sivil halkın ve garantör ülkelerin sahadaki askeri personelinin güvenliği için somut önlemler alınması ihtiyacını vurguladık.
 
- Sahada sükunetin tesisi, mültecilerin dönebileceği şartların oluşturulması ve ihtilafa siyasi çözüm bulunması için yürüttüğümüz çalışmaları gözden geçirdik.
 
- Suriye'de DEAŞ tehdidi ortadan kalkmıştır, en büyük tehlike PKK/YPG'dir. Bu ülkedeki PKK/PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir. Sınırlarımız boyunca terör oluşumuna müsaade etmeyeceğimizi belirttim.
 
- Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir. Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz. Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız.
 
- Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik.
 
- Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşlerine yoğunlaşmalıyız. 
 
Ruhani: Üç ülke birçok konuda görüş birliği içindedir
 
Ruhani'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar:
 
- Üç ülke birçok konuda görüş birliği içindedir. Her üç lider terörizmle mücadelenin devam etmesi gerektiğini savunuyor. 
 
- ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil.
 
- Fırat'ın doğusunda terörist gruplar var bunu biliyoruz. 
 
- Biz bütün Suriye'yi güvenli hale getirmeliyiz. 
 
Putin: Suriye'nin artık ekonomik ve sosyal restore süreci başlamıştır 
 
Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
 
- Kabul ettiğimiz bildiride kalıcı barış için ilgili maddeler yer alıyor. 
 
- Artık anayasa komitesi Cenevre'de çalışmaya başlamalıdır. 
 
- İdlib bölgesinde gerginliğin azaltılması için tedbirleri ele aldık. 
 
- Suriye'nin artık ekonomik ve sosyal restore süreci başlamıştır. 
 
- Komite üyeleri dış güçlerden baskı görmemelidir. 
 
- Diplomatlarımız titiz çalışma sonucunda listeyi (Anayasa Komitesi) oluşturdular ve usül çalışmaları yaptılar. Liste onaylanmıştır.
 
- Yemen'de insani felaket var, insanlara yardıma hazırız.
 
- Sizi bölen konular arka planda olmalı, manevi yanlar ön plana çıkmalı. 

Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

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