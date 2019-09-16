Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani üçlü zirve sonrası açıklama yapıyor

Başkan Erdoğan, Üçlü Zirve toplantısında Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdıklarını bildirdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Görüşmelerimiz her açıdan verimli geçti, önemli kararlar aldık. İhtilafa siyasi çözüm için çalışmalarımızı gözden geçirdik. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözümde mutabık kaldık. Bölgede hayırlı gelişmelerin yaşanacağını ümit ediyoruz.

- Anayasa komitesinin çalışmalarına başlamasını sağlamayı kararlaştırdık. DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık.

- Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız. Sivil halkın ve garantör ülkelerin sahadaki askeri personelinin güvenliği için somut önlemler alınması ihtiyacını vurguladık.

- Sahada sükunetin tesisi, mültecilerin dönebileceği şartların oluşturulması ve ihtilafa siyasi çözüm bulunması için yürüttüğümüz çalışmaları gözden geçirdik.

- Suriye'de DEAŞ tehdidi ortadan kalkmıştır, en büyük tehlike PKK/YPG'dir. Bu ülkedeki PKK/PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir. Sınırlarımız boyunca terör oluşumuna müsaade etmeyeceğimizi belirttim.

- Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir. Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz. Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız.

- Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik.

- Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşlerine yoğunlaşmalıyız.

Ruhani: Üç ülke birçok konuda görüş birliği içindedir

Ruhani'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Üç ülke birçok konuda görüş birliği içindedir. Her üç lider terörizmle mücadelenin devam etmesi gerektiğini savunuyor.

- ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil.

- Fırat'ın doğusunda terörist gruplar var bunu biliyoruz.

- Biz bütün Suriye'yi güvenli hale getirmeliyiz.

Putin: Suriye'nin artık ekonomik ve sosyal restore süreci başlamıştır

Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Kabul ettiğimiz bildiride kalıcı barış için ilgili maddeler yer alıyor.

- Artık anayasa komitesi Cenevre'de çalışmaya başlamalıdır.

- İdlib bölgesinde gerginliğin azaltılması için tedbirleri ele aldık.

- Suriye'nin artık ekonomik ve sosyal restore süreci başlamıştır.