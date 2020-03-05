Rusya'daki kritik zirve sona erdi! Başkan Erdoğan ve Putin kararı duyurdu

AA 05 Mart 2020 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 20:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve oluşturduğu göç baskısı ile Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin askerlerimizi hedef alan saldırganlığıyla yaşanan üzücü hadiseler sonrası İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmazdır." dedi.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Putin: Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu.



Putin: (İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler.



Putin: Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.



