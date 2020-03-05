İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1198
  • EURO
    6,8608
  • ALTIN
    325.109
  • BIST100
    111815
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rusya'daki kritik zirve sona erdi! Başkan Erdoğan ve Putin kararı duyurdu
Güncel

Rusya'daki kritik zirve sona erdi! Başkan Erdoğan ve Putin kararı duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki zirve sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan açıklamasında, 'İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir. En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız.' dedi.

AA05 Mart 2020 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 20:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve oluşturduğu göç baskısı ile Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin askerlerimizi hedef alan saldırganlığıyla yaşanan üzücü hadiseler sonrası İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmazdır." dedi.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Putin: Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu.

Putin: (İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler.

Putin: Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.


Türkiye'den gururlandıran buluş! Dünyada beş tane var

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde
Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde

Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.